Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.08.25

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfallflucht

Zwischen dem 31.07.25 und dem 02.08.25, 14:00 Uhr, ereignete sich im Birkenweg in Sontra-Hornel eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum befuhr ein Fahrzeug, vermutlich aus Richtung Kupferstraße kommend, den Birkenweg. Dabei touchierte das Fahrzeug einen auf der linken Straßenseite befindlichen Zaun und fuhr im Anschluss gegen eine Straßenlaterne. Anschließend flüchtete der Fahrer/ die Fahrerin von der Unfallstelle. Sowohl am Zaun als auch an der Laterne entstand Sachschaden: Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Poller

Am gestrigen Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte insgesamt vier Straßenpoller beschädigten. Diese waren auf der Verbindungsbrücke über die Bahntrasse in der Ringstraße in Eichenberg aufgestellt. Ein weiterer Poller war nicht mehr auffindbar und wurde möglicherweise entwendet. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 11:00 Uhr wurde gestern Vormittag ein 40-Jähriger aus Witzenhausen im Stadtgebiet von Witzenhausen in seinem Pkw fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC unterwegs war, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

