Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl

Eschwege (ots)

Am 01.08.25 wurde, um 12:50 Uhr, ein 73-Jähriger aus Witzenhausen von einem ihm unbekannten Mann mit südosteuropäischen Aussehen auf dem Aldi-Parkplatz "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen angesprochen. Der Unbekannte bat darum eine Zwei-Euro-Münze gewechselt zu bekommen. Nachdem der 73-Jährige seine Geldbörse geöffnet hatte, griff der Unbekannte unaufgefordert hinein und wechselte die zwei Euro selbst. Vom Geschädigten unbemerkt gelang es dem Täter dabei die Geldscheine im Wert von ca. 400 EUR ebenfalls aus dem Portmonee zu entwenden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von kräftiger Figur. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit einem grünen Pullover und braun-grauer Hose. Hinweise: 05542/93040.

Da an diesem Tag in der Mittagszeit auf dem Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in in Hessisch Lichtenau ein gleichgelagerter Trickdiebstahl erfolgte, gibt die Polizei die nachfolgenden Präventionstipps Geldwechsel (2-Euro-Wechsel-Trick):

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Masche schützen können:

- Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden. - Lassen Sie fremde Menschen nicht in Ihr Portemonnaie schauen und lassen Sie sich schon gar nicht beim Wechseln helfen oder bedrängen. - Wenn Sie dennoch einer fremden Person aus einer Verlegenheit helfen wollen, bitten Sie sie, genügend Abstand zu halten, während Sie Ihre Geldbörse in den Händen halten. - Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in einem nahe gelegenen Geschäft.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell