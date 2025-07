Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in leerstehendes Haus

Täter gestellt

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 18.45 Uhr, meldete ein Zeuge einen Einbruch in ein leerstehendes Haus in Sonneberg in der Neustadter Straße. Die beiden Täter, welche zuvor in das Gebäude eingestiegen waren, (im Alter von 29 und 49 Jahren) konnten durch die vor Ort befindlichen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und an die Beamten übergeben werden. Nach Feststellung ihrer Identität und der Durchsuchung der Personen und ihren mitgeführten Sachen wurden die Männer aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

