Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu mehreren Einbrüchen gesucht

Pößneck (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag zu Dienstag wurden in Pößneck im Mittelweg sowie in der Straße des 3. Oktober in mehrere Keller in den dortigen Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten u.a. Lebensmittel, Bekleidungsgegenstände und ein E-Bike. Zeugen werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0175825 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

