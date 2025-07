LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Lehesten (ots) - Am 29.06.2025, gegen 03.00 Uhr, kam es in einem Festzelt in Lehesten in der Brennersgrüner Straße zum Sprühen aus einem Reizstoffsprühgerät. Die Tatverdächtigen sind namentlich bekannt. Die noch ca. 50 anwesenden Besucher erlitten dadurch Atemwegsreizungen. Mindestens zwei Personen erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie sich zur ...

