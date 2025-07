Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigte

Zeugen zu Gefährlicher Körperverletzung gesucht

Lehesten (ots)

Am 29.06.2025, gegen 03.00 Uhr, kam es in einem Festzelt in Lehesten in der Brennersgrüner Straße zum Sprühen aus einem Reizstoffsprühgerät. Die Tatverdächtigen sind namentlich bekannt. Die noch ca. 50 anwesenden Besucher erlitten dadurch Atemwegsreizungen. Mindestens zwei Personen erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben mussten. Die im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch anwesenden Geschädigten sind namentlich bekannt. Sollten weitere Personen, welche Verletzungen erlitten, noch vor Eintreffen der Polizei nach Hause oder zu einem Arzt gegangen sein, werden diese gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0167030/2025 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 0371 560 zu melden.

