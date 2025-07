Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt in der Sonneberger Innenstadt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Sonneberg (ots)

Am 04.07.2025 gegen 17:15 Uhr befuhr ein PKW die Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg. Mit diesem sollten eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführt werden. Als dies der Fahrzeugführer des PKWs bemerkte, beschleunigte er und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Er fuhr von der Ernst-Moritz-Arndt-Straße auf die Köppelsdorfer Straße und bog in den Langen Weg ab. Am Ende des Langen Wegs bog er nach links in die Friedrich-Engels-Straße ab und stoppte dort nach kurzer Zeit die Fahrt. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 18-Jährigen. Der durchgeführte Drogenvortest verlief positiv, sodass im weiteren Verlauf eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Dort wurde der Führerschein des Fahrzeugführers aufgrund des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sichergestellt.

