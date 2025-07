Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Frankenblick (ots)

Am 03.07.2025 kam es zwischen 12:30-13:30 Uhr in Mengersgereuth-Hämmern zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug wurde kurz vor der Tatzeit in der Bahnhofsallee geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den linken Außenspiegel und der/die Fahrzeugführer*in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand geringer Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Am Unfallort konnten Teil des Fahrzeugs sichergestellt werden. Durch die Polizeiinspektion Sonneberg wurden die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen kann, wird gebeten sich bei der PI Sonneberg unter den bekannten Erreichbarkeiten zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell