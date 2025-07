LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Frankenblick (ots) - Am 03.07.2025 kam es zwischen 12:30-13:30 Uhr in Mengersgereuth-Hämmern zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug wurde kurz vor der Tatzeit in der Bahnhofsallee geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den linken Außenspiegel und der/die Fahrzeugführer*in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand geringer Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Am Unfallort ...

