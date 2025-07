Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkohol- und Drogenfahrten im Straßenverkehr

Saalfeld (ots)

Schleiz/Saalburg-Ebersdorf/Krölpa

Am vergangenen Wochende stellten die Beamten der PI Saale-Orla in Gänze fünf Verstöße unter der Beeinflussung von Alkohol und Drogen fest. Spitzenreiter war der Fahrzeugführer eines VW Touran der sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss steuerte und dessen Testergebnis bei 3,24 Promille lag. Dreist trat der Fahrer eines E-Scooters auf der trotz deutlich sichtbarer Polizeipräsenz beim Lichterfest in Saalburg mit seinem Fahrzeug in eine Kontrolle kam. Sein Testergebnis erbrachte einen Alkoholwert von 1,74 Promille. In Krölpa wurde ein Opel-Fahrer unter dem Einfluss von Kokain und THC aus dem Verkehr gezogen. Gegen alle fünf Fahrzeugführer wurden Ermittlungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet welche neben der potenziellen Geld- und Haftstrafe auch Fahrverbote nach sich ziehen.

