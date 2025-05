Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Motoroller in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, den 21.05., 15:00 h bis Donnerstag, den 22.05., 05:30 h in Buxtehude in Heitmanns Weg einen dort am Straßenrand geparkten Motorroller entwendet.

Der lilafarbene Roller der Marke PEUGEOT Speedfight 2 hat das Kennzeichen 855LNA und stellt einen Wert von mehreren hundert Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

