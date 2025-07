POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Verkehrskontrollen im Bereich der Tuning- und Poserszene(25.07.2025)

Immendingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagabend eine Jugendliche am Bahnhof in Immendingen belästigt. Gegen 19.30 Uhr hielt sich die 16-Jährige am Bahngleis 1 auf, als ein unbekannter Mann auf sie zu kam, sie unvermittelt küsste und ihr an die Brüste fasste. Nachdem eine Zeugin den Unbekannten ansprach und aufforderte dies zu unterlassen, flüchtet er in ...

mehr