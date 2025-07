Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter belästigt 16-Jährige (28.07.2025)

Immendingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend eine Jugendliche am Bahnhof in Immendingen belästigt. Gegen 19.30 Uhr hielt sich die 16-Jährige am Bahngleis 1 auf, als ein unbekannter Mann auf sie zu kam, sie unvermittelt küsste und ihr an die Brüste fasste. Nachdem eine Zeugin den Unbekannten ansprach und aufforderte dies zu unterlassen, flüchtet er in Richtung Waldstraße.

Der Mann war bekleidet mit einer dunklen Hose, einem gestreiften Pullover, einer dunklen Jacke und dunklen Sneakern mit weißer Sohle.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Tel. 07461 941-0 um Hinweise auf den Täter.

