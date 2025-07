Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall am Kreisverkehr an der Waldheimsiedlung (28.07.2025)

Singen, B34 (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Montagnachmittag am Kreisverkehr an der Waldheimsiedlung passiert ist. Eine 49-Jährige fuhr mit einem Mercedes auf der Bundesstraße 34 von Radolfzell in Richtung Singen. Am Kreisel bremste die Frau verkehrsbedingt, was ein 88-Jähriger, der hinter ihr mit einem Mercedes unterwegs war zu spät erkannte und in der Folge in das Heck des vorausfahrenden Wagens prallte.

Durch die Kollision erlitt die 49-Jähgrige leichte Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich.

