POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht in der Bruder-Klaus-Straße - Polizei sucht unbekannten Zeugen (22./28.07.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Zeugen, der im Zeitraum zwischen Dienstag, 22.07.2025, und Montag, 28.07.2025, eine Unfallflucht in der Bruder-Klaus-Straße beobachtet und anschließend eine Benachrichtigung an dem beschädigten Auto hinterlassen hat. Auf dem an der Windschutzscheibe des weißen Mitsubishi zurückgelassenen Zettels fehlte jedoch jede Kontaktmöglichkeit.

Der bislang unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

