Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Emmendingen hat am Donnerstagabend, 14.08.2025, gegen 21:45 Uhr auf der Heimbacher Straße in Teningen einen Autofahrer kontrolliert, der offentsichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Der 46-Jahre alte Autofahrer wurde zunächst einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergab sich für die Polizei der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gestanden habe. Außerdem besaß der 46-Jährige keinen gültigen Führerschein.

Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn ermittelt das Polizeirevier Emmendingen nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem Fahren unter Drogeneinwirkung.

ak

