Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Firmeneinbrüche in Walbeck am Wochenende

Container aufgebrochen

Geldern (ots)

In Geldern-Walbeck an der Straße An der Seidenweberei haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in zwei nebeneinanderliegenden Betrieben Container aufgebrochen und unter anderem Schrott entwendet. In einem Fall lag die Tatzeit in der Zeit von Samstag (29. März 2025), 14:00 Uhr bis Montag (31. März 2025), 06:00 Uhr. Hier wurden nach gewaltsamer Öffnung des Zugangstores mehrere Baustellencontainer aufgebrochen, jedoch nichts entwendet. Aus einer Absetzmulde wurde jedoch Aluminiumschrott entwendet. Im zweiten Fall wird von einer Tatzeit von Sonntag (30. März 2025), 18:00 Uhr bis Montag (31. März 2025), 05:00 Uhr ausgegangen. Der oder die unbekannten Täter durchtrennten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Dort wurden aus einem Container mehrere Werkzeugmaschinen entwendet sowie aus Kisten Kabelschrott. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250 oder an jede andere Polizeidienststelle.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell