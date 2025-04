Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Mülltonnenbrand droht auf ein Gebäude überzugreifen

Bremerhaven (ots)

Am Sonntag, den 13.04.2025 um 07:05 Uhr wurden der Feuerwehr brennende Mülltonnen an einem mehrgeschossigen Gebäude im Stadtteil Lehe gemeldet.

Beim Eintreffen des Löschzuges brannten mehrere Mülltonnen an einer Gebäudewand. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte. Die Hitzeeinwirkung auf ein Fenster führte zum Bersten einer Scheibe, so dass Brandrauch in das Gebäude gelang. Es erfolgten daraufhin Lüftungsmaßnahmen im Gebäude.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

