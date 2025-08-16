Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrer kollidiert mit Straßenbahn - eine verletzte Person - Verkehrsbehinderung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg, Freiburg-Wiehre

Am Samstag, den 15.08.2025, gegen 19:05 Uhr kam es im Bereich der Kronenbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn. Hierbei wurde der Radfahrer glücklicherweise nur mittelschwer verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überquerte ein 24-jähriger Radfahrer die Kreuzung südlich der Kronenbrücke. Hierbei übersah er offenbar die berechtigt in die Kreuzung einfahrende Straßenbahn, mit welcher er kollidierte. Sein Kopf krachte auf die Windschutzscheibe der Straßenbahn.

Nur dem Glück war zu verdanken, dass er sich nicht allzu schwer verletzte. Seine Geschwindigkeit und die des umsichtig fahrenden Straßenbahnfahrers zum Zeitpunkt der Kollision waren nicht sonderlich hoch. Sonst hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit - da er keinen Helm trug - schwerste bis lebensgefährliche Kopfverletzungen davontragen können.

An Fahrrad und Straßenbahn entstand Sachschaden.

Da die Unfallstelle auf der Kreuzung lag wurde der Verkehr an diesem wichtigen Knotenpunkt - insbesondere auf der B 31a in Fahrtrichtung Schwarzwald - für eine kurze Dauer nicht unerheblich behindert.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche Angaben zum Hergang machen können sich zu melden.

