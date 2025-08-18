Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B 500/ Gemarkung Lenzkirch: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall gestorben

Am Sonntagmittag, 17.08.2025, gegen 14:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 500 in der Nähe von Altglashütten zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich, als ein 37-Jähriger mit seinem Motorrad von Altglashütten kommend in südlicher Richtung unterwegs war und in einer langgezogenen Rechtskurve ein vorausfahrendes Auto überholte. Anschließend bemerkte der Motorradfahrer, mutmaßlich zu spät, einen wartenden Pkw, der nach links abbiegen wollte und sich noch auf dem Fahrstreifen befand. Der Motorradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem verkehrsbedingt stehenden Auto. Das Motorrad wurde über die Fahrbahn geschleudert und kam an einer Schutzplanke zum Liegen.

Bei dem Unfall erlitt der 37-Jährige schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. An dem Motorrad, dem Pkw und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Für die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg musste die B 500 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

