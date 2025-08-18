PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Traktor lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 16.08.2025, in Badenweiler.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Traktorfahrer, der die Schweighofstraße (L131) in Fahrtrichtung Niederweiler befuhr, gegen 18 Uhr verbotswidrig nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Motorradfahrer, der in diesem Moment zum Überholen angesetzt hatte und sich ebenfalls in Fahrtrichtung hinter dem Traktor befand.

Der Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

