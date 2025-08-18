Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Traktor lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 16.08.2025, in Badenweiler.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Traktorfahrer, der die Schweighofstraße (L131) in Fahrtrichtung Niederweiler befuhr, gegen 18 Uhr verbotswidrig nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Motorradfahrer, der in diesem Moment zum Überholen angesetzt hatte und sich ebenfalls in Fahrtrichtung hinter dem Traktor befand.

Der Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell