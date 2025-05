Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei schöpft Bargeld am Airport Weeze ab

Kleve - Weeze (ots)

Am Mittwochmorgen, 14. Mai 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 36-jährigen Deutschen im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Nador - Marokko. Der durchgeführte Datenabgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Dortmund mit einem Vollstreckungsauftrag zur Vermögensabschöpfung in Höhe von 6.837 Euro gesucht wird. Die Bundespolizei konnte dann vor Ort 360 Euro in Form von Bargeld abschöpfen. Der Marokkaner durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

