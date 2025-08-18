PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Audi A3 von weißen Lieferwagen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter weißer Transporter beschädigte am Freitag, 15.08.2025 gegen 07.30 Uhr einen in der Gartenstraße, Höhe Hausnummer 2, geparkten Audi A3. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und/ oder zu dem weißen Transporter geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

