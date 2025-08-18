POL-FR: Schopfheim: Audi A3 von weißen Lieferwagen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, den 16.08.2025, kam es gegen 19 Uhr in Freiburg auf dem Friedrichring in Fahrtrichtung Leopoldring zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein rotes und ein graues Kleinkraftrad, die nach derzeitigem Kenntnisstand mit jeweils einer Person besetzt waren. Bei dem Unfall kam eine beteiligte Fahrzeugführerin zu Fall und verletzte sich hierbei ...

mehr