POL-FR: Teningen: Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bahlingen am Kaiserstuhl und Teningen am 17.08.2025 ist ein 26-jähriger Quad-Fahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Mann die K5140 in östliche Fahrtrichtung, als er gegen 1.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache beim Kreisverkehr "Rohrlache" mit einer Verkehrsinsel und einem Verkehrszeichen kollidierte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

oec

