POL-COE: Ascheberg, B58/ Lkw und Auto kollidieren

Coesfeld (ots) - Am Wochenende haben Unbekannte in Dülmen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Schwerpunkt war Buldern. Am Haverlandweg brachen sie einen Peugeot Boxer auf und entwendeten Werkzeuge. Diese erbeuteten Täter auch an der Billerbecker Straße aus einem Citroen Jumper, an dem sie eine Tür aufbrachen. Einen Rucksack entwendeten Unbekannte aus einem weißen Ford Transit Custom am Helmers Kamp in Buldern. Zuvor ...

