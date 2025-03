Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte in Dülmen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Schwerpunkt war Buldern. Am Haverlandweg brachen sie einen Peugeot Boxer auf und entwendeten Werkzeuge. Diese erbeuteten Täter auch an der Billerbecker Straße aus einem Citroen Jumper, an dem sie eine Tür aufbrachen.

Einen Rucksack entwendeten Unbekannte aus einem weißen Ford Transit Custom am Helmers Kamp in Buldern. Zuvor schlugen die Täter die vordere Scheibe der Fahrerseite ein. An der selben Straße schlugen sie auch an einem weißen Citroen C1 sowie an einem braunen Citroen Jumper eine Scheibe ein. Jedoch erbeuteten sie beim C1 nichts, aus dem Jumper entwendeten sie einen Rucksack.

Die Scheibe an der Beifahrertür schlugen Unbekannte an der Straße Wemhof in Buldern ein. Sie erbeuteten aus dem schwarzen Audi A6 eine Geldbörse.

Diese erbeuteten Täter auch aus einem weißen VW Tiguan am Pastoratsweg in Buldern, an dem sie die Scheibe an der Fahrertür einschlugen. Ebenfalls erbeuteten Täter ein Portemonnaie an der Weseler Straße in Buldern, indem sie an einem blauen VW Golf eine Scheibe der Beifahrertür einschlugen.

Alle Taten passierten zwischen 19 Uhr am Freitag (14.03.25) und 15.45 Uhr am Samstag (15.03.25). Die Polizei prüft einen Zusammenhang, bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät dazu, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell