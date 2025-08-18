Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: 13-Jähriger von Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 17.08.2025, gegen 19:15 Uhr ereignete sich im Bereich der Straßenbahnhaltestelle «Bissierstraße» an der Berliner Allee in Freiburg ein Überfall auf einen 13-Jährigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Junge an der Straßenbahnhaltestelle und hatte sich in Richtung der angrenzenden Pendlerparkplätze begeben. Hierbei sei ein Unbekannter zwischen den geparkten Fahrzeugen erschienen und habe den 13-Jährigen unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen und dem Geschädigten anschließende dessen Monatsfahrkarte entrissen, welche er noch in der Hand gehalten hatte. Der Angreifer ergriff danach die Flucht in unbekannte Richtung.

Das Opfer blieb bei dem Vorfall unverletzt und beschrieb den Täter wie folgt:

- männlich, - ca. 175 cm groß, - bekleidet mit schwarzer Mütze, schwarzem Schlauchschal, schwarzer Sonnenbrille, schwarzem Pulli, schwarze Weste und schwarzer Hose.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können.

ak

