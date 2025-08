Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrugsdelikte; Verkehrsunfälle; Diebstahl

Reutlingen (ots)

Landkreis Reutlingen (RT): Bankmitarbeiter verhindern größeren Betrug

Um einen vierstelligen Geldbetrag ist im Laufe der vergangenen Wochen ein Mann aus dem Raum Reutlingen betrogen worden. Wie jetzt angezeigt wurde, wurde der Geschädigte zunächst von einer Betrügerin telefonisch kontaktiert. Diese gab sich als Geldanlage-Vermittlerin aus und gaukelte hierbei dem Mann hohe Renditen durch Überweisungen von Geldbeträgen auf ausländische Konten vor. Der Senior schenkte dem scheinbar lukrativen Geschäftsmodell Glauben und überwies im weiteren Verlauf mehrere Beträge auf die mitgeteilten Konten. Bei einer nun größeren Überweisung griff die Hausbank des Opfers ein und stoppte gerade noch rechtzeitig den Transfer eines fünfstelligen Betrages. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (gj)

Kirchheim (ES): Trickbetrüger mit Wechselfallenschwindel erfolgreich (Zeugenaufruf + Warnhinweis)

Zwei Trickbetrüger haben am Mittwochnachmittag einen Tankstellenangestellten um Bargeld gebracht. Gegen 14.15 Uhr bat ein männlicher Täter darum, einen Geldbetrag von 500 Euro, der ausschließlich aus 10-Euro-Scheinen bestand, in größere Scheine umgewechselt zu bekommen. Der in diesem Moment hinzukommende zweite Täter verwickelte den Angestellten in ein weiteres Gespräch und stellte so eine Stresssituation her, die der erste Täter ausnutzte und dem Angestellten letztlich lediglich 140 Euro statt der 500 Euro zurückgab. Noch bevor der Verlust bemerkt wurde, hatten die Gauner den Verkaufsraum bereits fluchtartig verlassen. Die beiden Personen mit dunklem Teint können wie folgt beschrieben werden: circa 50 Jahre alt, einer der beiden trug eine Brille, der andere war mit einem blau-karierten kurzärmeligen Hemd bekleidet. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den Verdächtigen unter Telefon 07021/501-0.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie besonders achtsam, wenn Unbekannte Sie nach Wechselgeld fragen

- Größte Vorsicht ist geboten, wenn Sie von mehreren Personen nahezu gleichzeitig angesprochen werden

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder in Stresssituationen bringen, ansonsten verneinen Sie klar und deutlich eine solche Anfrage. (gj)

Tübingen (TÜ): Bikerin bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen ist es auf der B296 zwischen Tübingen und Unterjesingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-Jähriger war gegen acht Uhr mit einem Renault Clio auf der Bundesstraße in Richtung Unterjesingen unterwegs und wollte auf Höhe einer dortigen Gärtnerei nach links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden, 23 Jahre alten Bikerin, die mit ihrer Yamaha gegen die Beifahrertür des Renault prallte. Anschließend wurde das Zweirad samt Lenkerin auf die Gegenfahrspur abgewiesen, wo es mit der Fahrertür des Seat Ibiza einer 35-Jährigen kollidierte. Diese war zuvor rechts an dem abbiegenden Clio in Richtung Unterjesingen vorbeigefahren. Die Bikerin wurde in der Folge von ihrem Zweirad abgeworfen. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Seat-Lenkerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis etwa elf Uhr voll gesperrt werden. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. (rd)

Mössingen-Öschingen (TÜ): Baugerät gestohlen

Einen Stampfer der Marke Wacker Neuson hat ein Unbekannter zwischen Montag, 21.7.25, und Dienstag, zehn Uhr, von einer Baustelle in der Schulstraße in Öschingen gestohlen. Der Wert des auf einer Wiese abgestellten Baugeräts wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Ammerbuch (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der K6916 zwischen Reusten und Rottenburg-Hailfingen ereignet hat. Eine 26-Jährige befuhr mit ihrer Yamaha gegen 19 Uhr die Kreisstraße in Richtung Hailfingen. In einer Linkskurve musste sie aufgrund eines entgegenkommenden Pkw an den rechten Fahrbahnrand fahren. Dabei geriet sie mit dem Zweirad in den Grünstreifen und stürzte. Die nach ersten Erkenntnissen Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem entgegenkommenden Pkw geben können, zu dem aktuell keine Beschreibung vorliegt, werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 zu melden. (rd)

