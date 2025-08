Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlich selbst befriedigt; Fußgängerin gefährlich unterwegs; Kinder beleidigt und Polizisten angegriffen; Kontrolle mit mehreren Verstößen; Brennender Lkw-Reifen; Unfall mit verletzter Radlerin

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): In Öffentlichkeit selbst befriedigt

Wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Metzingen seit dem späten Dienstagabend gegen einen 29-Jährigen. Der Mann soll sich gegen 23.20 Uhr auf einer Parkbank im Bereich Hugo-Boss-Platz / Reutlinger Straße in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben. Von den Polizeibeamten, die von Zeugen verständigt worden waren, konnte der Tatverdächtige noch vor Ort angetroffen werden. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Außerdem sieht der Mann einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Eningen (RT): Fußgängerin gefährlich unterwegs

Eine neben der B 312 laufende Fußgängerin hat am späten Dienstagabend das Polizeirevier Pfullingen beschäftigt. Kurz nach 22 Uhr hatten mehrere Verkehrsteilnehmer eine dunkel gekleidete und nur schwer erkennbare Person direkt neben der Bundesstraße gehend mitgeteilt. Eine Polizeistreife konnte die 37-Jährige kurze Zeit später unversehrt neben der Fahrbahn laufend antreffen und nach Eningen bringen. Hierbei machten die Beamten die Frau eindringlich auf die Gefahrensituation aufmerksam, die ihr nächtlicher Fußweg ausgelöst hatte. (gj)

Baltmannsweiler (ES): Kinder beleidigt und Polizisten angegriffen

Ein Mann musste am Dienstagnachmittag nach mehreren Auffälligkeiten und Straftaten von Beamten des Polizeipostens Reichenbach in Gewahrsam genommen werden. Der 35-Jährige befand sich gegen 15.50 Uhr auf dem Fest- und Spielplatz in der Schorndorfer Straße, zog sich teilweise aus und soll mehrere dort spielende Kinder und in der Folge auch deren Eltern beleidigt haben. Die verständigten Polizeibeamten trafen den stark alkoholisierten 35-Jährigen an. Der weiterhin aggressive Mann musste in der Folge in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich wehrte und versuchte, die eingesetzten Beamten zu schlagen. Des Weiteren beleidigte er diese fortwährend. Zur Beruhigung und Ausnüchterung verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen. Nun erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (gj)

Plochingen (ES): Mehrere Verstöße bei einer Verkehrskontrolle festgestellt

Auf gleich mehrere Verstöße stießen Beamte des Polizeireviers Esslingen bei der Kontrolle eines einzigen Autos am Montagmittag in Plochingen. Als die Einsatzkräfte den BMW kurz vor 13.30 Uhr im Mühlhaldenweg stoppten, stellte sich rasch heraus, dass der 22 Jahre alte Lenker des Wagens nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergaben sich bei ihm Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb er später eine Blutprobe abgeben musste. Auf dem Beifahrersitz saß der Eigentümer des BMW, der nun zur Anzeige gelangt, da er nach derzeitigem Kenntnisstand die Fahrt des 22-Jährigen ohne Fahrerlaubnis zugelassen hatte. Auf der Rückbank des Pkw befanden sich noch sechs weitere Personen, darunter drei Kleinkinder, die trotz der Mitfahrt ihrer zwei Mütter alle ohne jegliche Sicherung befördert wurden. Die Weiterfahrt des BMW endete schlussendlich bei einer Prüfstelle. Da der Wagen derart erhebliche Sicherheitsmängel aufwies, wurde er direkt dort stillgelegt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurden eingeleitet. (mr)

Kirchheim (ES): Brennender Lkw-Reifen

Zum Brand eines Lkw-Reifens sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend an den Autohof Kruichling Im Hag ausgerückt. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 19 Uhr einen dort stehenden Sattelzug mit einem brennenden Reifen gemeldet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es dem 27-jährigen Lkw-Fahrer den Brand ablöschen. Nach bisherigen Erkenntnissen war zuvor während der Fahrt auf der Autobahn A8 ein Reifen des Aufliegers geplatzt und durch die Reibung in Brand geraten. Nachdem die Feuerwehr an dem Fahrzeug und der Brandstelle Temperaturmessungen durchgeführt hatte, konnte Entwarnung gegeben werden. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen vor. (gj)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletzter Radfahrerin (Zeugenaufruf)

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag verletzt worden und musste sich ärztlich behandeln lassen. Die 27-Jährige befuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem Pedelec den Radfahrstreifen der Herrenberger Straße. Vor Gebäude Nr. 25 wurde sie von einer bislang unbekannten Pkw-Lenkerin überholt, die bei dem Überholmanöver die Radlerin streifte und am Fuß verletzte. Die 27-Jährige konnte glücklicherweise einen Sturz verhindern. An der nächsten roten Ampel machte sie die Unfallverursacherin auf den Zusammenstoß aufmerksam. Die Autofahrerin ignorierte dies jedoch und fuhr, nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün umgeschaltet hatte, los. Die Verletzte musste sich im Anschluss in eine Klinik zur Behandlung begeben. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Toyota Aygo mit dem Teilkennzeichen TÜ - XT oder TÜ - XA handeln. Die Fahrerin war etwa 70 bis 80 Jahre alt, hatte lockige weiß-graue Haare und rot geschminkte Lippen. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug beziehungsweise der Unfallverursacherin werden an das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-1400 erbeten. (ms)

