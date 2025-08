Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Serviceangebot des Polizeipräsidiums Reutlingen; Großkontolle; Diebstahlsdelikt, Verkehrsunfälle; Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung; Rettungseinsatz; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Mit einem verkehrssicheren Fahrrad durch den Urlaub - Serviceangebot des Polizeipräsidiums Reutlingen

Das Fahrrad ist im täglichen Straßenverkehr ein beliebtes Verkehrsmittel und wird insbesondere auch in der Freizeit sowie im Urlaub gerne für Rundfahrten und Ausflüge genutzt. Ein verkehrssicheres, den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung entsprechendes Rad ist dabei eine wichtige Grundvoraussetzung. Die Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Reutlingen bietet aus diesem Grund allen Radfahrenden einen besonderen Service an. Die Beamtinnen und Beamten prüfen im Rahmen eines Kontrollangebots alle vorstellten Fahrräder auf Herz und Nieren. Egal ob Kinder- oder Seniorenrad, Pedelec oder Fahrrad ohne Unterstützung. Jeder, der sein Zweirad z.B. auf Bremsen, Beleuchtung oder Klingel hin von den Experten der Verkehrsunfallprävention überprüfen lassen möchte, ist herzlich willkommen. Der Servicetermin findet am Freitag, 8. August 2025, von 9 Uhr bis 11 Uhr, beim Bauhof Grafenberg in der Kohlberger Straße 21 in 72661 Grafenberg statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (mr)

Engstingen (RT): Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle

Bei einer groß angelegten Kontrolle des Polizeipräsidiums Reutlingen, unterstützt durch Beamte des Hauptzollamtes Ulm, Rauschgiftermittlern der Kriminalpolizei und Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Einsatzkräfte am Montagnachmittag auf dem Parkplatz Traifelberg, an der B312, zahlreiche Verstöße festgestellt. Zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr haben die Einsatzkräfte mehr als 150 Fahrzeuge und rund 200 Personen kontrolliert. Neben zahlreichen kleineren Verstößen wie nicht mitgeführten Dokumenten, abgelaufen Verbandskästen und ähnlichem, fahnden die Beamten im Handschuhfach eines Wagens eine geladene Schreckschusswaffe. Zwei Fahrer waren gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, bei zwei weiteren ergab sich der Verdacht auf gefälschte Dokumente. Fünf Fahrzeuglenker, die teils sogar noch in der Probezeit waren, ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen, weshalb jeweils eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Neben 14 Fahrern, die mit dem Handy am Steuer ertappt wurden, mussten auch sieben Fahrzeuginsassen, die nicht angegurtet waren, sowie fünf Fahrer beanstandet werden, deren Fahrzeuge technisch so verändert waren, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem mussten die Spezialisten der Verkehrspolizei 17 Lkw-Fahrer wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten beanstanden. Einen Autotransporter zogen die Ermittler gleich ganz aus dem Verkehr, weil nicht nur die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten wurden, sondern der Transporter zudem auch diverse technische Mängel aufwies und überladen war. Durch den Zoll wurden mehre Ermittlungsverfahren wegen zollrechtlicher Verstöße gegen Meldevorschriften und des Verdachts von Verstößen gegen das Mindestlohngesetz und des Verdachts auf Schwarzarbeit eingeleitet. Die gemeinsamen Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Pfullingen (RT): Baumaschine gestohlen (Zeugenaufruf)

Einen Vibrationsstampfer der Marke Bomag haben Unbekannte über das vergangene Wochenende von einer Baustelle in der Gönninger Straße gestohlen. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, durchtrennten die Kriminellen die zur Sicherung der Baumaschine angebrachte Stahlkette und ließen sie mitgehen. Da zum Abtransport des Stampfers möglicherweise ein Fahrzeug eingesetzt worden war, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (cw)

Eningen (RT): In Gegenverkehr geraten

Sekundenschlaf ist den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Reutlinger Straße (L 380). Dort war gegen 6.45 Uhr ein 40-jähriger VW-Lenker in Richtung Eningen unterwegs, als er nach derzeitigem Kenntnisstand infolge Müdigkeit nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Der Sharan kollidierte in der Folge teilweise frontal mit dem entgegenkommenden Nissan eines 63-Jährigen. Der Wagen des Unfallverursachers wurde dabei in einen angrenzenden Schrebergarten abgewiesen. Der Nissan kam im Seitenstreifen zum Stehen. Beim Unfall erlitten beide Personen wie bislang bekannt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei circa 17.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Den Führerschein des 40-Jährigen behielten die Beamten ein. (mr)

Münsingen (RT): Rasender Pkw auf B 465

Viel zu schnell unterwegs war ein Pkw-Lenker am Montagabend auf der B 465 bei Seeburg. Beamte des Polizeireviers Münsingen stellten kurz nach 18.30 Uhr bei dem Seat-Fahrer eine gefahrene Geschwindigkeit von 166 km/h, statt der erlaubten 100 km/h fest und stoppten die rasende Fahrt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren, mehrere Punkte sowie möglicherweise ein Fahrverbot. (gj)

Filderstadt (ES): Rollerfahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Gotthard-Müller-Straße ist die Lenkerin eines Kleinkraftrades leicht verletzt worden. Die 20-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Piaggio Roller auf dem Stetter Weg in Richtung Echterdinger Straße unterwegs. Aufgrund von Unaufmerksamkeit dürfte sie dabei auf einen vor ihr fahrenden, verkehrsbedingt anhaltenden VW ID 4 aufgefahren sein, den eine 37 Jahre alte Frau lenkte. In der Folge stürzte die Rollerfahrerin mit ihrem Zweirad auf die Fahrbahn und verletzte sich. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle und die 20-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind versehentlich im Auto eingeschlossen

Zu einem Rettungseinsatz sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Montagabend an die Parkplätze des Flughafen-Busterminals gerufen worden. Gegen 18.40 Uhr hatte sich dort der Pkw einer Familie beim Schließen der Türen aufgrund einer bisher unbekannten technischen Ursache verriegelt, wodurch ein schlafendes Kleinkind im Wagen eingeschlossen wurde. Da sich der BMW nicht mehr öffnen ließ, rückten die Rettungskräfte an, denen glücklicherweise nach wenigen Minuten das Öffnen des Fahrzeuges gelang. Das Kind blieb unverletzt. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsunfall in Stetten

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Montagnachmittag in Stetten ereignet. Kurz nach 16 Uhr war ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter auf der Stettener Hauptstraße in Richtung Poststraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung erkannte er nach derzeitigem Kenntnisstand auf einem rechtsseitigen Parkplatz ein Fahrzeug mit leuchtenden Rückfahrscheinwerfern. In der Annahme, dieser Pkw würde auf die Straße einfahren, wich er nach links aus. Dabei touchierte er den in diesem Moment schräg links hinter ihm befindlichen VW eines 63-Jährigen. Der Jugendliche stürzte über die Motorhaube des Wagens auf die Fahrbahn und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Eine ärztliche Versorgung vor Ort lehnte er ab. Augenscheinlich war nur geringer Sachschaden entstanden. (mr)

Nürtingen (ES): Bei Auseinandersetzung verletzt

Zwei 22 und 28 Jahre alte Bewohner einer Unterkunft in der Max-Eyth-Straße sind am Montagnachmittag wiederholt in einen handfesten Streit geraten. Zunächst kam es nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 16 Uhr aufgrund langanhaltender Differenzen zu gegenseitigen Körperverletzungen. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht angefordert werden. Gegen 17.40 Uhr gerieten die Kontrahenten dann erneut aneinander, wobei auch ein Stock und ein Messer zum Einsatz gekommen sein sollen. Aufgrund ihrer bei dieser Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen wurden beide Männer vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Nürtingen hat gegen beide Personen entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mr)

Balingen (ZAK): Fußgängerin bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin ist es am Montagmittag in Balingen gekommen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 84 Jahre alter Mann mit einem Skoda die Schwanenstraße in Richtung Friedrichstraße, als eine Personengruppe die Straße von rechts nach links queren wollte. Beim Erkennen des Autos blieb die Gruppe stehen, worauf der Senior an dieser vorbeifahren wollte. Dabei schätzte er nach derzeitigem Kenntnisstand beim Vorbeifahren den Abstand offenbar falsch ein, weshalb der rechte Außenspiegel des Pkw eine 79-Jährige touchierte. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Skoda war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Bisingen (ZAK): Nach Unfall davongefahren

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Hechingen seit Montagnachmittag gegen einen 53-Jährigen. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein zunächst unbekannter Nissan-Lenker an der Ausfahrt Bisingen-Süd von der B 27 ab und kollidierte mit dortigen Verkehrszeichen. Dabei rissen am Auto mehrere Teile ab. Nachdem der Fahrer diese teilweise eingesammelt hatte, setzte er seinen Weg fort. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte in der Folge die Polizei. Durch die Beamten konnte der mutmaßliche Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Atemtest eine deutliche Alkoholisierung des 53-Jährigen ergab, musste dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Allein der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt circa 4.000 Euro. Am Nissan dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell