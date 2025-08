Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Graffiti auf Busse gesprüht

Mit Lkw aufgefahren

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkw hat sich am Montagvormittag in der Neckartenzlinger Straße in Mittelstadt ereignet. Dort war kurz nach elf Uhr ein 46-Jähriger mit einem Iveco Lkw in Richtung Pliezhausen unterwegs, als er aufgrund Unachtsamkeit auf einen vor ihm fahrenden, verkehrsbedingt anhaltenden, MAN-Lkw auffuhr, den ein 56-Jähriger lenkte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Iveco war anschließend nicht mehr fahrbereit. (gj)

Filderstadt-Sielmingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Sielminger Hauptstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 10.30 Uhr verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Gasträumen, in denen er nachfolgend mehrere Spielautomaten und einen Zigarettenautomaten aufhebelte und ausplünderte. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Über 40.000 Euro Schaden an Bussen durch Graffiti (Zeugenaufruf)

Bislang Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in der Schlachthausstraße mehrere Busse besprüht und dadurch einen extrem hohen Schaden angerichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr auf das Betriebsgelände vor und sprühten an insgesamt sieben abgestellten Omnibussen Graffiti in Form von verschiedenen Schriftzügen auf. Der Schaden beläuft sich ersten Kostenschätzungen zufolge auf über 40.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigten Wahrnehmungen in Form von Personen oder Fahrzeugen in oder um den Tatzeitraum unter der Telefonnummer 07071/972-1400. (gj)

Winterlingen (ZAK): Brems- und Gaspedal verwechselt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in der Ebinger Straße. Gegen neun Uhr wollte ein 85-Jähriger mit einem VW Corrado auf dem dortigen Parkplatz eines Einkaufsmarkts aus einer Parklücke ausfahren. Dabei verwechselte er offenbar das Brems- mit dem Gaspedal, sodass der Pkw eine Ecke des Marktgebäudes touchierte und anschließend mit dem Pfosten eines Einkaufswagenabstellplatzes sowie einem Laternenpfosten kollidierte. Der Senior erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. (rd)

Balingen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Am Montagmittag ist es auf der B463 zwischen Weilstetten und Dürrwangen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 58-Jährige befuhr kurz nach 13 Uhr mit einem Seat die Bundesstraße von Albstadt in Richtung Balingen. In einer langgezogenen Rechtskurve nach der Abfahrt in Richtung Dürrwangen geriet sie aus bislang unbekannter Ursache mit dem Wagen auf den Gegenfahrstreifen. Dort kollidierte der Seat seitlich mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 60-Jährigen. Dieser hatte den entgegenkommenden Pkw bemerkt, seine Geschwindigkeit daraufhin deutlich verringert und war nach rechts ausgewichen. Nach der Kollision prallte der Seat rechts gegen die Leitplanken. Die 58-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war gegen 15.20 Uhr geräumt. (rd)

