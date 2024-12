Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Nach Schleusung aufgegriffen

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten stellten gestern Nachmittag im Rahmen ihrer Grenzstreife auf der B 104, in der Nähe der Ortslage Plöwen, eine Gruppe von vier Personen fest. Bei den Männern handelte es sich um drei Iraner und einen Iraker. Alle Personen waren ohne Pässe und Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet unterwegs. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Männer mehrfach illegal versucht hatten, in die Europäische Union einzureisen. Sie wurden über die Belarus Route geschleust. In den Vernehmungen äußerten alle Schutzersuchen. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen erfolgte die Weiterleitung an die Erstaufnahmeeinrichtung.

