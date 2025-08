Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Essen auf Herd; Traktor schwerbeschädigt; Metzgerei-Einbruch, Verkehrsunfälle; Folgenreiche Fahrt mit Alkohol u. Drogen; Garagen-Einbruch; Schwerverletzt bei Auseinandersetzung; Fahrzeugteil gestohlen

Essen auf Herd vergessen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu einem Wohngebäude in der Karlstraße ausgerückt. Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge einen ausgelösten Rauchmelder in der gegenüberliegenden Wohnung bemerkt, einen entsprechenden Geruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Nach dem Öffnen der Wohnungstür durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass auf dem Herd vergessenes Essen den Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Bewohner, der nach derzeitigem Kenntnisstand eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Engstingen (RT): Hoher Sachschaden an Traktor durch unbefugte Benutzung (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, einen Traktor schwer beschädigt, als er vergeblich versuchte, mit diesem zu fahren. Nachdem der Täter den in der Landstraße in Kohlstetten abgestellten Fendt mit dem in der Kabine befindlichen Schlüssel gestartet und in Bewegung gesetzt hatte, prallte er mit diesem sogleich auf ein Hindernis. Der Unbekannte ließ den weiter betriebsbereiten Schlepper mit eingelegtem Gang zurück, wodurch infolge von Überhitzung die Kupplung beschädigt wurde und Öl austrat. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Pfullingen bittet unter Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (gj)

Metzingen (RT): In Metzgerei eingebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Einbrecher hat am frühen Montagmorgen ein Metzgereigeschäft in der Kelternstraße in Neuhausen heimgesucht. Der bislang Unbekannte verschaffte sich dazu gegen drei Uhr gewaltsam über eine Zugangstür Zutritt in die Betriebsräume und durchwühlte die dortige Einrichtung auf der Suche nach Stehlenswertem. Im Verkaufsraum wurde ein kleinerer Geldbetrag aus einer Kasse entnommen und gestohlen. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07123/924-0. (gj)

Trochtelfingen (RT): Gegen Bordstein gekracht

Ein nicht mehr fahrbereites Auto und ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls den ein 19-Jähriger am Sonntagabend auf der K6736 zwischen Trochtelfingen und Steinhilben verursacht hat. Der Fahranfänger war kurz vor 23 Uhr mit seinem Seat Arona auf der Kreisstraße von Steinhilben herkommend unterwegs, als er nach dem Kreisverkehr den Verlauf einer Kurve falsch einschätzte und an den linken Fahrbahnrand geriet. Dort krachte der Wagen mit so großer Wucht gegen den Bordstein, dass der schwer beschädigte Seat in der Folge von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Verletzt wurde niemand. (cw)

Filderstadt (ES): Folgenreiche Fahrt unter Alkohol und Drogen

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Sonntagnachmittag gegen einen 23-Jährigen. Der Mann fiel gegen 15.45 Uhr mehreren Zeugen in der Rainäckerstraße auf, als er beim Ausparken seines Opel Zafira zunächst rückwärts gegen eine Hauswand prallte. Im Anschluss fuhr der 23-Jährige gegen einen geparkten Mercedes und setzte daraufhin seine Fahrt zunächst unbeirrt weiter fort. Nach einigen Metern versuchte der Opel-Lenker seinen Wagen am Straßenrand zu parken, rammte hierbei jedoch ein Verkehrszeichen. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte trafen den Unfallverursacher mit seinem beschädigten Pkw an und stellten bei diesem schnell eine massive Alkoholbeeinflussung fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Zudem zeigten sich Verdachtsmomente auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der 23-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den entstandenen Sachschäden dauern noch an. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Garage aufgebrochen

Ein Krimineller hat in den vergangenen Tagen im Meisenweg sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, hebelte der Täter die Garage eines dortigen Wohnhauses auf und entwendete daraus ein Fahrrad. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Wolfschlugen (ES): E-Scooter kontra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Kreuzung Hauff-/Reinhardtstraße erlitten. Der 17-Jährige war kurz vor 18.30 Uhr mit dem Zweirad auf der Hauffstraße von der Ortsmitte kommend in Richtung des Waldfriedhofs unterwegs. An der Kreuzung mit der Reinhardtstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden VW einer 50-Jährigen, kollidierte mit der linken Seite des Wagens und stürzte anschließend zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest. Ein entsprechender Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Die 50-Jährige musste daraufhin neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. (rd)

Filderstadt (ES): Kollision mit dem Gegenverkehr (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend an der Kreuzung Bahnhofstraße / Sielminger Hauptstraße / Reutlinger Straße im Stadtteil Sielmingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 65-Jähriger, gegen 18.30 Uhr, mit seinem schwarzen VW Golf auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Sielminger Hauptstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, schwarzen BMW X3 eines 34-Jährigen, der die Kreuzung von der der Reutlinger Straße herkommend, geradeaus in Richtung Bahnhofstraße überqueren wollte. Die Ampel an der dortigen Kreuzung soll für beide Grün angezeigt haben. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer machten jeweils unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb die Ermittler nach Zeugen zu dem Unfall suchen. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Mössingen (TÜ): Von der Straße abgekommen

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 19.40 Uhr mit einem BMW die Straße vom Wanderparkplatz "Alter Morgen" in Richtung Häckselplatz. Dabei verlor er wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen, worauf dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Während der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben war, erlitt seine 18 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am BMW, der abgeschleppt werden musste, wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (rd)

Albstadt (ZAK): 19-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Ebinger Innenstadt musste ein 19-Jähriger mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen hatten gegen 18.10 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem es im Bereich des Bürgerturms zu einer Schlägerei zwischen dem 19-Jährigen, der sich dort mit zwei Begleitern aufhielt, und zwei Männern im Alter von 22 und 16 gekommen war. Dabei soll der Ältere der beiden zunächst Unbekannten dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden stürzte. Dort soll ihm der Jüngere ebenfalls ins Gesicht getreten haben. Der 19-Jährige musste daraufhin nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen und dort stationär aufgenommen werden. Die beiden Beschuldigten konnten wenig später nach einem entsprechenden Zeugenhinweis unweit entfernt angetroffen werden. Sie wiesen leichte Verletzungen auf. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an. (rd)

Geislingen (ZAK): Hochwertiges Fahrzeugzubehör gestohlen

Ein Unbekannter hat sich zwischen Samstagmittag, 14 Uhr, und Sonntagmittag, 14 Uhr, am Kühlauflieger eines Lkw in der Maybachstraße zu schaffen gemacht. Der Kriminelle montierte hierbei ein hochwertiges Messgerät an dem Anhänger ab und entfernte dazu gewaltsam sämtliche Kabelverbindungen. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. (gj)

