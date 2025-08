Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall, Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist am Freitagmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Kurz vor 13.30 Uhr fuhr ein 50-jähriger VW-Lenker auf dem Parkplatz eines Discounters in der Storlachstraße rückwärts aus einer Parklücke. Offenbar übersah er dabei eine hinter dem Wagen laufende Seniorin, die daraufhin vom Auto erfasst wurde und stürzte. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen wurde die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Lichtenwald (ES): Fahrzeugbrand

Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro ist am Freitag bei einem Fahrzeugbrand im Kirchweg in Lichtenwald entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war der Pkw der Marke Mitsubishi in Brand geraten. Trotz dem sofortigen Ablöschen durch die Feuerwehr brannte das Hybridfahrzeug des Rettungsdienstes vollständig aus. Durch die Hitzebildung wurden weitere geparkte Fahrzeuge sowie ein Grundstück beschädigt. (tr)

