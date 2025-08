Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Firma und Arztpraxis;Geparkte Fahrzeuge beschädigt; Zahlreiche Beanstandungen bei Tuningkontrolle

Reutlingen (ots)

Weitere Brände im Innenstadtbereich (Zeugenaufruf)

Zu einem Kleinbrand am Nikolaiplatz sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Ein Passant hatte gegen 22.30 Uhr an der Nikolaikirche eine brennende Fotowand mitgeteilt, die mithilfe von Anwohnern sofort gelöscht worden war. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 100 Euro. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung zeigte ein Bürger einen weiteren Brand im Bereich der Rukulenstraße an. Dort war Papier in einem Karton mutmaßlich entzündet und nur durch ein rasches Eingreifen an der Ausbreitung gehindert worden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang der Brände, die in den letzten Tagen im innerstädtischen Bereich für Aufsehen gesorgt haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (tr)

Reutlingen (RT): Nach Verkehrsunfall Weiterfahrt untersagt

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag musste einem Sattelzug-Fahrer aufgrund technischer Mängel an seinem Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt werden. Der 54-Jährige war gegen 14.40 Uhr mit dem Sattelzug auf der Lederstraße in Richtung Alteburgstraße unterwegs und wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits dort fahrenden VW Golf eines 64-Jährigen. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, sodass die Straße zügig geräumt werden konnte. Bei einer technischen Überprüfung des Sattelzugs stellten die Beamten diverse Mängel, unter anderem an der Bremsanlage fest, sodass die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt werden musste. (rd)

Lichtenstein (RT): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr befuhr die Zehnjährige mit ihrem Fahrrad die Scheffelstraße und wollte nach rechts in die Mörikestraße abbiegen. Dabei stieß sie mit der Front eines Toyota zusammen, dessen 28 Jahre alte Lenkerin in der Mörikestraße angehalten hatte, um sich in die Scheffelstraße hinein zu tasten. Aufgrund eines in der Mörikestraße parkenden Pkw hatte die Autofahrerin beim Vorbeifahren an diesem auf die linke Spur ausweichen müssen. Bei der Kollision mit dem Toyota verletzte sich das Mädchen ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte die Zehnjährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. (mr)

Metzingen (RT): In Arztpraxis eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Arztpraxis in der Metzinger Straße im Stadtteil Neuhausen ist ein Unbekannter von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 14.30 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Kriminelle über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen, in denen er in der Folge die Schränke und Schubladen, die er teils aufbrach, durchwühlte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf die Kaffeekasse, die er ausplünderte. Mit einem geringen Bargeldbetrag machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

Esslingen (ES): Kollision im Einmündungsbereich

Zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall am Donnerstagnachmittag im Einmündungsbereich Hohenheimer Straße / Brückenstraße geführt. Kurz vor 14.30 Uhr war ein 84 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Hohenheimer Straße unterwegs und hielt vor der Einmündung in die Brückenstraße zunächst an. Die dortige Ampel war aufgrund temporärer Wartungsarbeiten außer Betrieb. Nach dem Anfahren des Seniors kam es zur Kollision mit dem Renault einer 29-Jährigen, die die Brückenstraße in Richtung Zollberg befuhr. Verletzt wurde beim Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Allerdings waren beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 20.000 Euro belaufen dürfte, nicht mehr fahrtauglich. Sie mussten abgeschleppt werden. Da der Einmündungsbereich durch die Fahrzeuge blockiert war, kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Der übrige Verkehr musste umgeleitet werden. Gegen 15.45 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen. (mr)

Plochingen (ES): Verdächtige Wahrnehmung

Ein vermeintlicher Einbruch in ein Gymnasium in der Tannenstraße hat am Donnerstagabend mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Eine aufmerksame Zeugin meldete gegen 22.30 Uhr eine scheinbar unberechtigte Person im Inneren des Schulkomplexes. Die Vermutung eines Einbrechers konnte sowohl bei der Absuche durch die Polizei im Gebäudeinnern als auch bei der Überprüfung des Daches mittels Polizeihubschrauber entkräftet werden. (tr)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall mit Linienbus, fünf verletzte Personen

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses sind am frühen Freitagmorgen in Plattenhardt mehrere Fahrgäste leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Feststellungen fuhr ein Transporterfahrer gegen 4.25 Uhr von einem Hof aus rückwärts auf die Uhlbergstraße ein. Der Busfahrer, der in Richtung Stetten unterwegs war, musste stark abbremsen. Dennoch kam es zur Kollision mit dem Ford Transit, wobei sich fünf Fahrgäste Verletzungen zuzogen. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzten Fahrgäste in ein Klinikum. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (tr)

Kirchheim/Teck (ES): Geparkte Fahrzeuge angegangen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Jahnstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr schlug der Täter an den drei dort abgestellten Fahrzeugen der Marken Ford, Opel und VW jeweils den rechten Außenspiegel ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07021/501-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Nicht ausreichender Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Oberboihinger Straße (L1250), ungefähr auf Höhe des Bahnhofs ereignet hat. Ein 63-Jähriger war dort kurz vor zwölf Uhr mit seinem Lkw Iveco unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 26-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad-Roller verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Durch die verzögerte Reaktion und weil er zudem zu dicht aufgefahren war, prallte er trotz einer Vollbremsung ins Heck des Motorrads, das durch die Wucht des Aufpralls auf eine davor stehende Mercedes C-Klasse eines 20-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den drei beteiligten Fahrzeugen, die alle fahrbereit blieben, summieren sich insgesamt auf etwa 7.000 Euro. (cw)

Ostfildern (ES): In Firma eingebrochen

Auf Bargeld dürfte es ein Unbekannter abgesehen haben, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße im Stadtteil Nellingen eingebrochen ist. Zwischen 17 Uhr und sechs Uhr verschaffte sich der Einbrecher mit brachialer Gewalt Zutritt zum Gebäude, in dem er in der Folge die Büroräume nach Stehlenswertem durchwühlte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Kenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Haigerloch (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Strecke zwischen Bad Imnau und Wiesenstetten entstanden. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 13.15 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Straße in Richtung Wiesenstetten und wollte kurz vor einer Kurve einen Radler überholen. Hierfür nutzte er die Gegenfahrspur, auf der es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW X1 eines 61-Jährigen kam. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rd)

Hechingen (ZAK): Mehrere Verstöße bei Tuning-Kontrolle beanstandet

Bei Tuningkontrollen haben die Spezialisten der Verkehrspolizei zusammen mit einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg am Donnerstagnachmittag ganz gezielt technisch veränderte Fahrzeuge unter die Lupe genommen. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr begutachteten die Beamten rund 30 Fahrzeuge sowie deren Fahrer. In 15 Fällen waren die festgestellten Verstöße derart gravierend, dass dadurch die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war. Beispielsweise bei zu lauten Autos. Sechs Autofahrern musste gar die Weiterfahrt untersagt werden. Ein Wagen wurde gleich komplett sichergestellt, um ihn am Folgetag einem Sachverständigen vorzuführen. Außerdem stießen die Einsatzkräfte auf Verstöße gegen die Gurt- oder Kindersicherungspflicht, gegen das Verbot der Handynutzung oder auf einen bis auf die Karkasse abgefahrenen Reifen. Die Betroffenen erwarten nun entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

