POL-RT: Ermittlungserfolg nach Brandstiftung und Sachbeschädigungen durch Graffiti; GPS-Empfänger von Traktoren gestohlen; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Sturz vom Pferd, Arbeitsunfall; Diebstähle

Pfullingen (RT): Tatverdächtige nach Brandstiftung an Holzhütte und zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffiti ermittelt

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 08.02.2025, 12.14 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5966739

Nach dem Brand einer Holzhütte und einer Sachbeschädigung an einer Garage in Pfullingen im Februar 2025 konnten durch zeitintensive Ermittlungen zwischenzeitlich zwei jugendliche Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren identifiziert werden. Wie bereits berichtet, war am 08.02.2025 eine Holzhütte in der Pfullinger Bollstraße in Brand gesteckt und dadurch samt Inventar zerstört worden. Der entstandene Sachschaden betrug mehrere tausend Euro. Nachdem die beiden Jugendlichen ins Visier der Ermittler geraten waren, wurden bei der Vollstreckung des gerichtlich erwirkten Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung bei dem 16-Jährigen Beweismittel aufgefunden, deren Auswertung zahlreiche weitere Straftaten zutage brachten. Unmittelbar nach der Durchsuchung beim 16-Jährigen hatte sich der 15-jährige Tatverdächtige bei der Polizei gestellt. Auf das Konto der beiden teilweise geständigen Jugendlichen gehen nach derzeitigem Stand über 30 Sachbeschädigungen, schwerpunktmäßig im Stadtgebiet von Reutlingen und Pfullingen, bei denen Graffiti auf Gebäudeteilen, Brückenpfeilern, Fahrzeugen und in Unterführungen angebracht wurden. In Stuttgart waren die beiden Tatverdächtigen im März auf frischer Tat beim Besprühen eines Parkhauses von der Polizei angetroffen und vorübergehend festgenommen worden. Der durch die Farbschmierereien insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro, für eine Wiedergutmachung dürften die beiden zur Verantwortung gezogen werden. Die Ermittlungen von weiteren Taten, die dem Duo zur Last gelegt werden, dauern an. (tr)

Münsingen (RT): GPS-Empfänger von Traktoren gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben vermutlich am frühen Mittwochmorgen zwei landwirtschaftliche GPS-Empfangsgeräte, die auf zwei Traktoren montiert waren, gestohlen. Die zwei Fahrzeuge waren in einem Schuppen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Magolsheim abgestellt. Die GPS-Geräte vom Typ Starfire 6000 haben einen Wert von etwa 10.000 Euro. Zudem waren vom Gelände des Anwesens zwei Pedelecs entwendet worden, mit denen die beiden Tatverdächtigen den bisherigen Ermittlungen zufolge anschließend in Magolsheim unterwegs waren, um zumindest auf einem weiteren landwirtschaftlichen Anwesen gegen 1.40 Uhr mutmaßlich nach weiterem Diebesgut Ausschau zu halten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Münsingen unter Telefon 07381/9364-0 entgegen. (rd)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt nicht beachtet und kollidiert

Ein nicht mehr fahrbereiter Pkw und mindestens 20.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochnachmittag an der B 297. Kurz nach 16.30 Uhr bog ein 59-Jähriger mit seinem Peugeot von der K 6764 nach links auf die Bundesstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 25-Jährigen, der mit seinem Seat Cupra die Bundesstraße in Richtung Pliezhausen befuhr. Infolge des anschließenden heftigen Zusammenstoßes wurde der Cupra so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (gj)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Am Charlottenplatz in der Plochinger Straße ist es am Mittwochvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Aus noch unbekannter Ursache war gegen 11.30 Uhr ein 17-Jähriger mit einem flüchtig Bekannten in einen verbalen Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll der Bekannte auch mit einem Stein nach dem 17-Jährigen geworfen haben. Dieser ergriff anschließend die Flucht und wählte den Notruf. Beide Beteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Jugendliche wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Steinwurf wurden offenbar auch zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Von dem flüchtigen Bekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er soll Anfang 20, etwa zwei Meter groß und schlank sein. Er hat schwarze bzw. dunkelbraune Haare bis etwa zu den Augen. Er war mit einer weißen Jogginghose und eventuell einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter 0711/3990-330 entgegen. (rd)

Weilheim (ES): Reiterin von Pferd gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Reiterin bei einem Sturz von einem Pferd am Mittwochabend erlitten. Die 22-Jährige ritt kurz nach 18 Uhr auf einer Wiese östlich der L1200 im Bereich Bräuhaus, als das Tier wohl beim Streifen eines Astes erschrak und die Reiterin stürzte. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 27 ereignet. Gegen 15 Uhr war eine 45 Jahre alte Frau mit ihrem VW Sharan auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs und wechselte nach der Anschlussstelle LE-Mitte/Flughafen auf die dortige Abfahrtsspur in Richtung A 8. Dabei erkannte sie den sich dort stauenden Verkehr offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf einen wartenden Sprinter auf. Bei der Kollision erlitt eine im VW mitfahrende 14-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt schätzungsweise 14.000 Euro. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nach Unfall geflüchtet

Erkennbar alkoholisiert war eine 69-Jährige, die am Mittwochabend in der Tübinger Straße und in der Hauptstraße mehrere parkende Fahrzeuge touchiert hatte und anschließend geflüchtet war. Gegen 22.15 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, die die Frau beobachtet hatten, wie sie mit ihrem Opel Astra auf der Tübinger Straße das Heck eines ordnungsgemäß geparkten VW Polo beschädigte und ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern weiterfuhr um in die Kronenstraße einzubiegen. Dort parkte sie ihren Wagen entgegen der Fahrtrichtung und unmittelbar vor dem Haupteingang eines Einkaufsmarktes, so dass ihr Fahrzeugheck in die Fahrbahn ragte und ging in den Markt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam wurde sie von den Zeugen auf den vorangegangenen Unfall angesprochen und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei am erneuten Wegfahren gehindert. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnten zwei weitere, in der Hauptstraße geparkte Mercedes A- und E-Klassen gefunden werden, die ebenfalls von dem Opel beschädigt worden sein dürften, sodass sich die Schäden an den insgesamt vier Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro summieren dürften. Bei der erkennbar alkoholisierten Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet, ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die 69-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Auf dem Hinterrad gefahren

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von mindestens 1.300 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 16-Jähriger am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße verursacht hat. Der Jugendliche war gegen 20 Uhr mit seinem Leichtkraftrad Betamotor auf dem Kundenparkplatz unterwegs und wollte einen vorausfahrenden, gleichaltrigen Jugendlichen überholen, der genau in diesem Moment mit seinem Piaggio-Roller auf Höhe der dortigen Bäckereifiliale nach links lenkte um ihn dort abzustellen. Weil der 16-Jährige mit seinem Leichtkraftrad nur auf dem Hinterrad fuhr, verlor er während des Überholvorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte mit dem Roller zusammen und krachte nachfolgend gegen einen Marktschirm, der durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen wurde und umstürzte. Durch den umstürzenden Schirm wurde ein 14-jähriger Fußgänger der dort stand verletzt und dessen abgestellter E-Scooter beschädigt. Der Unfallverursacher und der 14-Jährige wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Rollerfahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zur Fahrerlaubnis des Unfallverursachers und den Sachschäden am Marktschirm und dem E-Scooter dauern an. (cw)

Tübingen (TÜ): Bei Arbeitsunfall verletzt

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Mittwochnachmittag in der Marienburger Straße gekommen. Kurz vor 15 Uhr wollte ein 47-Jähriger eine dortige Baugrube über eine Klappleiter verlassen, als diese aus noch unbekannter Ursache nach hinten umklappte. Der Mann stürzte daraufhin mehrere Meter tief in die Grube. Aufgrund seiner beim Arbeitsunfall erlittenen Verletzungen musste der 47-Jährige, der von der Feuerwehr aus der Grube gerettet wurde, vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Zusammenstoß von Fahrrad mit Pkw

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Herrenberger Straße in Entringen ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr war ein 13-Jähriger mit seinem Rad in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg der Herrenberger Straße unterwegs. An der Einmündung der Oberen Straße kollidiert er mit einem Opel eines 21-Jährigen, der mit seinem Wagen auf die Herrenberger Straße einbiegen wollte und hierbei den Radler offensichtlich zu spät wahrgenommen hatte. Der 13-Jährige wurde im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Erkenntnisse zu entstandenen Sachschäden liegen noch nicht vor. (gj)

Haigerloch (ZAK): Mit E-Scooter gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 23-Jährige am Mittwochabend bei einem Sturz mit ihren E-Scooter erlitten. Die Frau befuhr gegen 20.20 Uhr den Marmonweg und bog von diesem aus nach rechts in einen dortigen Fuß-/Radweg ab. Dabei stürzte die 23-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Hechingen (ZAK): Pkw aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter einen in der Leo-Saurer-Straße abgestellten Nissan aufgebrochen und daraus eine Akku-Motorsäge entwendet. Zwischen 20.30 Uhr und sieben Uhr hebelte der Täter eine Scheibe des Wagens auf, sodass diese zersprang. Anschließend entwendete er die Akku-Motorsäge aus dem Inneren des Pkw und entkam mit dieser ungesehen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 120 Euro. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (rd)

Meßstetten (ZAK): Diesel von Baustellenfahrzeugen entwendet

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 24.7.25, und Dienstag, sieben Uhr, aus mehreren Fahrzeugen von einer Baustelle an der L196 gestohlen. Aus zwei dort befindlichen Baggern waren rund 800 Liter und aus einem Lkw circa 300 Liter Kraftstoff abgezapft worden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

