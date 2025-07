Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Firmeneinbruch; Verkehrsunfälle; Warenautomat aufgebrochen; Brand in Recyclingbetrieb

Engstingen (RT): In Firma eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Firmengebäude in der Geschwister-Scholl-Straße sind zwei Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr verschafften sich die Täter über eine Tür gewaltsam Zutritt zu den Betriebsräumen und stahlen hieraus drei Motorräder im fünfstelligen Wert. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Kriminellen zum Abtransport des Diebesgutes einen zuvor in der Dr. Carl-Goerdeler-Straße entwendeten weißen Ford Transit benutzt haben. An diesem waren die ebenfalls gestohlene Kennzeichen RT-GO 90 angebracht, welche zuvor gegen 20 Uhr an einem in der Erwin-Rommel-Straße abgestellten Pkw gestohlen wurden. Zu den beiden Männern liegt folgende Beschreibung vor: 1. Täter, männlich, schwarze Hose, rotes Sweetshirt, blaue Kapuzen-Jacke, 2. Täter: männlich, dunkler Teint, trug eine weiße Kapuzen-Jacke und darüber einen auffälligen Tarnfleckanzug. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07129/92862-0 Zeugen um Hinweise zu den verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (gj)

Engstingen (RT): Beim Überholen mit Mähfahrzeug kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 313 ist eine Pkw-Lenkerin leicht verletzt worden und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstanden. Ein 41-Jähriger befuhr gegen 8.15 Uhr mit einem Unimog mit angehängtem Mähgerät die Bundesstraße von Engstingen in Richtung Traifelberg. Der Mann bog in der Folge mit seiner Zugmaschine rechts auf einen Feldweg ab, was von einer 57 Jahre alten Nissan-Lenkerin offensichtlich zu spät erkannte wurde, worauf diese mit dem Unimog kollidierte. Sie erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein verletzter Pkw-Lenker und ein Schaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der L 1192 ereignet hat. Kurz nach 17.15 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem BMW i4 auf der Landesstraße von Echterdingen in Richtung Ostfildern unterwegs. Hierbei musste er seinen Wagen an einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage anhalten. Aufgrund von Unaufmerksamkeit dürfte dies von einem 23 Jahre alten VW Passat Fahrer zu spät bemerkt worden sein, der ungebremst auf das Heck des BMW auffuhr. Der 40-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war vor Ort war jedoch nicht notwendig. Die beiden schwerbeschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Regiomat aufgebrochen und Lebensmittel gestohlen

Ein Regiomat in der Stadionstraße in Echterdingen ist in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.55 Uhr, von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Der Kriminelle schlug hierbei mittels einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe ein und stahl aus dem Automaten verschiedene Lebensmittel im Wert von etwa 60 Euro. Der am Verkaufsautomaten angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Haigerloch (ZAK): Traktor macht sich selbstständig

Ein vorschriftswidrig abgestellter Traktor hat am Dienstagmittag in der Straße Schopfloch einen nicht alltäglichen Unfall verursacht. Nach bisherige Erkenntnissen parkte der 68-jährige Besitzer die Zugmaschine gegen 14 Uhr in einem Carport und unterließ es hierbei die Feststellbremse anzuziehen. Im Anschluss rollte der Traktor selbstständig auf dem abschüssigen Gelände weg, überfuhr ein nahegelegenes Bahngleis sowie einen dort verlegten Kabelkanal der Bahn und kam schließlich vor einem Abhang zum Stillstand. Verletzt oder gefährdet wurde niemand. Am Traktor entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (gj)

Grosselfingen (ZAK): Brand in Entsorgungsbetrieb

Mit zahlreichen Einsatzkräften waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwoch beim Brand in einem Gewerbegebiet in Grosselfingen im Einsatz. Kurz nach 11.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil aus der Papierhalle auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes eine starke Rauchentwicklung zu sehen war. Die Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen und rund 60 Feuerwehrleuten im Einsatz war, begann sofort mit den Löscharbeiten, die bis etwa 14.45 Uhr andauerten. Kleinere Nachlöscharbeiten dürften sich noch bis in die Nachmittagsstunden hinziehen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden von der Feuerwehr entsprechende Warnmaßnahmen veranlasst. Acht Personen wurden vom Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen und zehn Rettungskräften im Einsatz war, vorsorglich auf eine Rauchgasintoxikation untersucht, verletzt wurde aber nach derzeitigem Stand niemand. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt am Förderband einer Ballenpresse zum Brand geführt haben könnte, der unmittelbar darauf auch auf die Presse übergriff. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könnte sich ersten Schätzungen zufolge zwischen achthunderttausend und einer Million Euro belaufen. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

