Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Baucontainer aufgebrochen; Einbrüche in Gaststätte und Wohnung; In Turnhalle eingedrungen und Inventar beschädigt

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Mit Gegenverkehr zusammengeprallt

Ein Rollerfahrer hat sich am Montagvormittag bei einem Unfall in der Entengrabenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der 65-Jährige mit seinem Roller der Marke Taizhou Roller 10.15 Uhr aufgrund einer medizinischen Ursache mit einem entgegenkommenden Ford Transit, den eine 57 Jahre alte Frau steuerte, kollidiert sein. Der verletzte Rollerfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. (gj)

Esslingen (ES): Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaschinen gestohlen

Einbrecher haben zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, elf Uhr, eine Baustelle in der Palmenwaldstraße in Esslingen-Mettingen heimgesucht. Die Täter drangen hierbei gewaltsam in einen verschlossenen Baucontainer ein und stahlen mehrere Arbeitsmaschinen. Zur Höhe des angerichteten Schadens liegen noch keine Informationen vor. (gj)

Esslingen (ES): Bargeld entwendet

In eine Gaststätte in der Römerstraße ist im Laufe des Montagvormittags eingebrochen worden. Zwischen 9.30 Uhr und elf Uhr drang ein bislang unbekannter Täter sowohl in das Restaurant als auch in eine Privatwohnung ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Inwiefern Wertgegenstände entwendet wurden konnte abschließend noch nicht bilanziert werden. (tr)

Nürtingen (ES): In Turnhalle eingedrungen

Montagnacht sind mehrere Personen in die Turnhalle in der Ersbergstraße eingedrungen. Zwischen 20 Uhr und Dienstagfrüh, 6.15 Uhr, verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt über eine Türe und beschädigten Inventar. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Rottenburg (TÜ): Einbruch in Wohnung

Eine Wohnung in der Kleegasse ist im Laufe des Montags von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr drang der Unbekannte gewaltsam in die Wohnräume ein, aus denen er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts mitgehen ließ. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Leichte Verletzungen hat ein 28-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der K 7131 davongetragen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 6.45 Uhr befuhr der Hondafahrer die Kreisstraße von der Abzweigung nach Dautmergen herkommend in Richtung Leidringen. Kurz vor einer Linkskurve soll ihm, nach eigenen Angaben, ein bislang unbekannter dunkler Pkw auf dessen Fahrstreifen entgegengekommen sein. Zur Vermeidung einer Kollision soll der Fahrer des Honda nach rechts ausgewichen und ins Schleudern geraten sein. Der Pkw kam im Straßengraben zum Endstand und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Verkehrspolizei Balingen, Tel. 07433/264-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. (tr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell