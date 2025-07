Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Geldautomat gesprengt; Tunnelsperrung nach Ammoniak-Austritt

Reutlingen (ots)

Rotlicht missachtet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Einmündung Schieferstraße / Justinus-Kerner-Straße ereignet hat. Ein 23-Jähriger befuhr mit einer Yamaha kurz vor 19 Uhr die Schieferstraße in Richtung Tübingen. An der ampelgeregelten Einmündung mit der Justinus-Kerner-Straße missachtete er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge das Rotlicht, worauf es zum Zusammenstoß mit dem Seat Leon eines 37-Jährigen kam, der von der Schieferstraße aus nach links in die Justinus-Kerner-Straße abbog. Der schwerverletzte Biker wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine Yamaha musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.500 Euro beziffert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung zur Unfallzeit machen können und die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (rd)

Reutlingen (RT): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Montagnachmittag in Bronnweiler erlitten. Die Frau war gegen 16.45 Uhr im Bereich des Taubbronnenwegs unterwegs, als sie wohl aufgrund des plötzlich blockierenden Vorderrads nach rechts in den Grünstreifen eines Feldwegs stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Am Fahrrad war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Pliezhausen (RT): Rollerfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 hat eine Rollerlenkerin am Montagabend schwere Verletzungen erlitten. Die 28-Jährige befuhr gegen 22.45 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Kwang Yang verbotswidrig die Bundesstraße in Richtung Tübingen. Ein sich von hinten nähernder, 48 Jahre alter Golf-Lenker dürfte die langsam fahrende 28-Jährige zu spät bemerkt haben und kollidierte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung mit dieser. Die Frau wurde nach der notärztlichen Erstversorgung schwerverletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Roller beträgt etwa 1.000 Euro, während der Schaden am Audi auf rund 10.000 Euro beziffert wird. Die Feuerwehr Pliezhausen war zur Ausleuchtung und Absicherung der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. (gj)

Trochtelfingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Transporter-Fahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Der 42-Jährige befuhr kurz vor 18 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die B 313 von Engstingen herkommend in Richtung Trochtelfingen. Im Bereich des Heuwegs kam er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen nach rechts von der Bundesstraße ab, wo der Transporter nach einer abfallenden Böschung umkippte und in einem Maisfeld zum Liegen kam. Der 42-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sprinter, an dem Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (mr)

Münsingen (RT): Lkw in Brand geraten

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Montagabend zum Brand eines Lkw am Kreisverkehr der Dottinger Straße im Gutsbezirk Münsingen gerufen worden. Dort war gegen 20.15 Uhr der Sattelzug eines 69-Jährigen in Brand geraten. Löschversuche mittels Feuerlöscher und der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass das MAN Zugfahrzeug vollständig ausbrannte und auch der Auflieger schwer beschädigt wurde. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Verletzt wurde niemand. Der Fahrzeugschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war bis um 4.30 Uhr gesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe und Löschschaum wurden durch ein Spezialfahrzeug eingesammelt. Das kontaminierte Erdreich musste abgetragen werden, daneben wurde durch die starke Hitzeeinwirkung auch die Asphaltdecke beschädigt. Ein Bergefahrzeug lud das Lkw-Wrack auf und transportierte es ab. Neben der Feuerwehr waren auch die Straßenmeisterei und Mitarbeiter des Bauhofes im Einsatz. (gj)

Esslingen (ES): Brand durch Batterien

Nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen Defekt an Batterien ist am Montagmittag, gegen 13.45 Uhr, in einem Wohngebäude in der Esslinger Straße ein Brand ausgebrochen. Durch einen lauten Knall in der Abstellkammer waren die Bewohner auf die in einer Ladevorrichtung befindlichen Batterien aufmerksam geworden und hatten diese auf den Balkon gebracht. Dort fingen das Ladegerät sowie die Batterien Feuer, wobei auch die Hausfassade sowie eine Bank in Mitleidenschaft gezogen wurden. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf circa 2.000 Euro belaufen. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. (mr)

Esslingen (ES): Seniorin mit Rollator beim Vorbeifahren verletzt (Zeugenaufruf)

Leichte Verletzungen hat eine 85 Jahre alte Frau am Montagabend auf einem Gehweg in der Ruiter Straße erlitten. Die Seniorin war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Rollator auf einem der dortigen Gehwege in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung mit der Nellinger Straße von einer Fahrradfahrerin überholt wurde. Dabei soll das Lenkerende des Zweirads gegen die Hand der 85-Jährigen gestoßen sein. Diese begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Radlerin, bei der es sich um eine schwarz gekleidete Frau gehandelt haben soll, soll ihre Fahrt auf dem Gehweg fortgesetzt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Seniorin bzw. die Radlerin vor oder nach dem Zusammenstoß gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (rd)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Hindenburg- / Reutlinger Straße entstanden. Ein 45-Jähriger befuhr gegen 7.40 Uhr mit einem BMW die Reutlinger Straße. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße missachtete er Zeugenangaben zufolge die Vorfahrt eines auf der Hindenburgstraße in Richtung Ortsmitte fahrenden Mountainbikers. Der 31 Jahre alte Radler wurde über die Motorhaube des Wagens hinweg auf die Straße abgeworfen. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. (rd)

Aichtal (ES): Geldausgabeautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Einen Geldausgabeautomaten in einem Gebäude in der Waldenbucher Straße in Aich haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen gesprengt. Kurz nach 2.30 Uhr wurden Anwohner durch Explosionsgeräusche aufgeschreckt, die daraufhin die Polizei über Notruf alarmierten. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Ersten Ermittlungen zufolge haben möglicherweise drei Unbekannte gegen 2.30 Uhr den in einem Gebäude befindlichen Geldausgabeautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter mit einem weißen Pkw, möglicherweise handelt es sich hierbei um einen VW Golf 7 R. Die Höhe des angerichteten Sachschadens an dem Automaten und am Gebäude dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Möglicherweise wurden dort von den Tätern vor oder auch nach der Tat Fahrzeuge untergestellt. (gj)

Altbach (ES): Radfahrer zu Fall gebracht

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag von einem Auto erfasst und zu Fall gebracht worden. Kurz vor 17 Uhr befuhr ein 75 Jahre alter Mann mit seinem Hyundai die Straße Im Ghai und bremste vor der Einmündung in die bevorrechtigte Industriestraße bis zum Stillstand ab. Dabei ragte die Fahrzeugfront bereits in den dortigen Weg für Radfahrer hinein, weshalb ein 46-jähriger Pedelec-Lenker im Bogen um den Hyundai herumfuhr. Als sich der Radler noch vor dem Wagen befand, fuhr der Senior an, worauf der 46-Jährige vom Hyundai erfasst wurde und stürzte. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sich der Mann beim Unfall leicht. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um ihn. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit schätzungsweise 3.500 Euro an. (mr)

Filderstadt (ES): Radfahrer schwer gestürzt

Nach einem Sturz mit dem Rad am Montagvormittag ist ein 78-Jähriger mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann kurz vor elf Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Bonländer Hauptstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs, wo er vermutlich mit dem Lenker an auf dem Gehweg abgestellten Mülltonnen hängenblieb. Hierdurch geriet er auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Audi, den ein 62-Jähriger lenkte. Der Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Ob möglicherweise auch eine neben dem Gehweg befindliche Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt wurde, die von einer durch das Unfallgeschehen weggeschleuderten Mülltonne getroffen worden war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Filderstadt. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Ammoniak-Austritt führt zur Tunnelsperrung

Ein Ammoniak-Austritts in einer Halle der Landesmesse in Echterdingen am Montagabend hat zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte gegen 21.30 Uhr ein Leck an einer Kühlanlage im Untergeschoss der Halle zu erhöhten Werten geführt. Vorsorglich wurde der Flughafenentlastungstunnel bis gegen 1.30 Uhr gesperrt. Das Leck konnte durch einen Techniker geschlossen werden. Verletzt wurde niemand. (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Unfall beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagnachmittag gekommen. Kurz vor 17.30 Uhr bog ein 48-jähriger Ford-Lenker vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach links in die Kolbstraße ein und übersah hierbei einen entgegenkommenden 17-Jährigen auf einem Yamaha-Leichtkraftrad. Bei der anschließenden Kollision wurde der Jugendliche vom Auto abgewiesen und stieß noch mit einem hinter dem Ford befindlichen VW zusammen. Anschließend stürzte er. Beim Unfall zog sich der 17-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf etwa 10.500 Euro. (mr)

Bitz (ZAK): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen sowie Verletzten hat sich am Montagmittag in Bitz ereignet. Gegen 13 Uhr war ein 29 Jahre alter Mann mit einem VW-Bus auf der Ebinger Straße unterwegs und krachte mit seinem Fahrzeug wohl aufgrund Unachtsamkeit nahezu ungebremst ins Heck eines Skoda Fabia, dessen 27-jährige Lenkerin verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf einen ebenfalls haltenden Hyundai aufgeschoben, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall erlitten der 60-Jährige sowie die 27-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung noch ins Krankenhaus gebracht. Der Blechschaden an den Autos, die alle abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 27.000 Euro summieren. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell