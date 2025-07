Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Balingen:

Nach einem Einbruch am Mittwochnachmittag (23.07.2025) in ein Wohnhaus in Zillhausen ist es Beamten des Polizeireviers Balingen gelungen, einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen auf frischer Tat festzunehmen. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Haft. Gegen ihn ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeirevier Balingen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Gegen 14 Uhr hatten Anwohner Geräusche aus dem Inneren des leerstehenden Hauses bemerkt und die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Gebäude und konnten den 40-Jährigen im Rahmen einer Durchsuchung im Inneren des Hauses widerstandslos festnehmen. Er wurde zur Durchführung der weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht.

Wie sich herausstellte, hatte sich der Tatverdächtige offenbar gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus verschafft und dort Kupferrohre abmontiert. Augenscheinlich lagen diese bereits zum Abtransport bereit.

Bei einer Überprüfung in der Nachbarschaft entdeckten die Beamten zwei weitere leerstehende Gebäude, in die nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls eingebrochen worden war. Auch hier waren abgebaute Kupferrohre zum Abtransport bereitgelegt worden. Die Ermittlungen, inwieweit der festgenommene Tatverdächtige für weitere Einbrüche in Frage kommt und zu möglichen Komplizen, dauern an.

Der 40 Jahre alte, rumänische Staatsangehörige, der nach derzeitigem Ermittlungsstand über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt und gegen den bereits in anderer Sache eine offene Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken war, wurde am Donnerstagnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell