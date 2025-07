Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauschter E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Landau-Mörlheim (ots)

Durch eine Streife der Polizei Landau wurde am Donnerstagmittag (24.07.2025) gegen 11:30 Uhr ein E-Scooter-Fahrer im Bornheimer Weg in Landau-Mörlheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein Vortest bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Methamphetamin. Dem 31-Jährigen wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

