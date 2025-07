Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeibeamte beleidigt

Landau (ots)

Am Donnerstagmittag (24.07.2025) fuhr eine Streifenwagenbesatzung von der Dammühlstraße in Richtung Dienststelle. Als sie gegen 12:00 Uhr an einer roten Ampel verkehrsbedingt warten mussten, streckte ein 60-jähriger Fußgänger der Streife beide ausgestreckte Mittelfinger entgegen. Auf Ansprache meinte der Mann, dass das doch normal sei. Er wurde zur Identitätsfeststellung einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei beleidigte er weiter verbal die eingesetzten Beamten. Durch unbeteiligte Zeugen konnten die Beleidigungen ebenfalls wahrgenommen werden. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

