Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Sachbeschädigung durch Feuer

Bild-Infos

Download

Gommersheim (ots)

Noch ist nicht bekannt, wie es am Mittwochabend (23.07.2025, 23.31 Uhr) in einem Schrebergarten zu einem Brand gekommen ist. Eine Holzpalettenbank stand in Flammen und konnte rechtzeitig durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden, bevor das Feuer auf andere Gegenstände übergreifen konnte. Derzeit wird nicht ausgeschlossen, dass Unbekannte den Brand vorsätzlich gelegt haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell