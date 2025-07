Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - trotz 1,9 Promille richtig reagiert

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein 42-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße gerade im Begriff auf sein Fahrrad zu steigen und loszufahren. Genau in diesem Moment erkannte er eine Polizeistreife und stieg wieder ab. Die Ursache für sein Verhalten war nach einem Alkoholtest klar - 1,9 Promille. Durch seine schnelle Reaktion ersparte er sich ein Strafverfahren mit allen dazugehörigen Unannehmlichkeiten. Im Anschluss der Kontrolle schob er sein Fahrrad nach Hause.

