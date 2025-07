Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Annweiler (ots)

Am 22.7.25, gegen 17.00 Uhr, ereignet im Einfahrtsbereich einer Firma in der Landauer Straße, in Annweiler, eine Verkehrsunfallflucht. Ein blauer VW oder Audi kam aus dem Firmenhof gefahren und kollidierte dort mit einem Kind, das mit einem E-scooter unterwegs war. Das Kind fiel hin und der E-scooter wurde beschädigt. Der Fahrer verständigte weder die Polizei, noch die Eltern des Kindes. Wer kann einen Hinweis zu dem Fahrer geben, dieser soll männlich, mit kurzen Haaren gewesen sein.

