POL-PDLD: Kandel - Verkehrskontrollen; über 50 Verstöße in vier Stunden

Rohrbach (ots) - Am Dienstagabend, 22.07.2025, gegen 23:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rohrbach. Aufmerksame Nachbarn wurden durch Geräusche wach und stellten Taschenlampenlicht am Nachbarhaus fest. Sie sprachen die unbekannte Person an, woraufhin diese flüchtete. Über eine angestellte Leiter und durch Aufhebeln eines Fensters gelangte die unbekannte Täterschaft in die Wohnräume im 1. ...

mehr