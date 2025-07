Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aufmerksame Nachbarn bemerken Einbruch

Rohrbach (ots)

Am Dienstagabend, 22.07.2025, gegen 23:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rohrbach.

Aufmerksame Nachbarn wurden durch Geräusche wach und stellten Taschenlampenlicht am Nachbarhaus fest. Sie sprachen die unbekannte Person an, woraufhin diese flüchtete. Über eine angestellte Leiter und durch Aufhebeln eines Fensters gelangte die unbekannte Täterschaft in die Wohnräume im 1. Obergeschoss und entwendete dort eine bislang unbekannte Summe Bargeld. Die Geschädigten befinden sich derzeit in Urlaub. Es entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landau in Verbindung zu setzen, 06341- 287-0.

Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

- Lassen Sie den Briefkasten leeren, - Sorgen Sie temporär für Beleuchtung - Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen - Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter - Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder in den sozialen Medien - Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

