Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

Germersheim / Kuhardt (ots)

Nach Bürgerbegehren wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Germersheim am Montagvormittag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In der Zeit zwischen 09:45 Uhr bis 11:15 Uhr wurde der Bereich der Königstraße in Germersheim kontrolliert. Bei 25 gemessenen Fahrzeugen wurde kein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. In der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Rülzheimer Straße in Kuhardt durchgeführt. Hierbei wurden 73 Fahrzeuge gemessen. Es kam lediglich zu zwei Geschwindigkeitsverstößen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 45 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell