POL-PDLD: Ein Wein zu viel

Wörth am Rhein (ots) - Montagmorgen gegen 08:00 Uhr verwechselte ein 83-jähriger Autofahrer das Bremspedal mit dem Gaspedal. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in eine unbesetzte Bushaltestelle in der Richard-Wagner-Straße. Es entstand Sachschaden an der Grünfläche, der dortigen Sitzbank sowie an den Glaselementen. Das Fahrzeug war nicht ...

