POL-PDLD: Wörth - Unfallverursacher beschädigt Bushaltestelle

Landau (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Großgasse in Landau kam es im Laufe des Sonntages (20.07.2025) zwischen 08:00 und 18:00 Uhr. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich vermutlich über ein gekipptes Fenster Zugang in die Wohnung. Es wurden Wertgegenstände und Nahrungsmittel im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Zudem beschädigte er die Scheibe eines im Hof ...

mehr